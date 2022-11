DJ MARKET TALK: Previsões económicas do Reino Unido podem ser demasiado otimistas

(DJ Bolsa)-- As previsões de crescimento económico do Reino Unido podem ser muito otimistas, dado o desempenho do país desde que deixou a UE, disse o JPMorgan. O banco dos EUA disse que continua surpreendido com o otimismo revelado pelo órgão independente de previsão económica do Reino Unido, o Gabinete de Responsabilidade Orçamental, para o crescimento. O OBR prevê um crescimento do PIB próximo a 3% num momento em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.