DJ MARKET TALK: Previsões inalteradas da Glencore sugerem 2S forte

(DJ Bolsa)-- A Glencore apresentou um conjunto misto de dados da produção para o segundo trimestre, com o cobre, níquel e petróleo a falharem o esperado, embora as previsões inalteradas pela empresa sugiram um segundo semestre mais robusto, escrevem os analistas do Citi numa nota. Especificamente, a produção de cobre tem uma previsão de uma subida de 13% em cadeia em densidades mais elevadas e na produção da mina ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.