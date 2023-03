DJ MARKET TALK: Previsões macro do BCE podem levar a abrandamento das subidas das taxas

(DJ Bolsa)-- A aceleração da inflação subjacente da Zona Euro leva os economistas do Barclays a reverem a previsão para os aumentos das taxas de juro do Banco Central Europeu, esperando aumentos de 50 pontos base tanto em março como em maio, antes de um potencial abrandamento do ritmo. "Esperamos que as projeções macroeconómicas de junho deem as bases para uma reavaliação da postura política, justificando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.