DJ MARKET TALK: Primeira subida da Fed virá em setembro de 2022

(DJ Bolsa)-- O Julius Baer antecipou a previsão da primeira subida pela Reserva Federal dos EUA, esperando que esta seja feita em setembro de 2022, diz. O banco afirma as suas expectativas de as yields dos Treasurys subirem, ainda que tenha cortado o alvo de três meses para 1,85%, diz o Julius Baer. Os analistas do banco descartam os receios sobre a estagflação, dizendo que a forte procura argumenta contra a narrativa de estagnação, ...

