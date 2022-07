DJ MARKET TALK: Probabilidade de eleições antecipadas em Itália aumenta

(DJ Bolsa)-- A atual crise política em Itália aumenta a probabilidade de eleições antecipadas, que podem ser realizadas em setembro ou outubro, dizem economistas da UniCredit Research numa nota. A incerteza sobre o futuro do primeiro-ministro Mario Draghi é elevada e existirá um esforço para garantir que o país terá um governo até ao final do ano, dizem. Contudo, a crise induzida pelo Movimento 5 Estrelas pode dar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

