DJ MARKET TALK: Probabilidade de mudança da política da Fed este ano aumenta

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys aproximam-se da maior queda diária desde novembro, com os investidores à procura de segurança depois do relatório do emprego de fevereiro e com os receios sobre a saúde dos bancos dos EUA. A yield a 10 anos desce 0,207 pontos percentuais para 3,712% e a nota a dois anos cai 0,278 pontos percentuais para 4,612%. Os investidores reveem em baixa as suas previsões para o caminho da restrição ...