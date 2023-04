DJ MARKET TALK: Probabilidades de Fed aumentar taxas em 25 pontos base sobem

(DJ Bolsa)-- Os mercados estão a descontar uma probabilidade de 80% de um aumento de 25 pontos base das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA em maio, face a 71% há uma semana, de acordo com o barómetro FedWatch da CME. A subida surge depois de uma redução dos receios sobre a banca, com sinais de um bom primeiro trimestre nos resultados dos grandes bancos apesar da crise do SVB, potencialmente removendo uma forte razão para uma pausa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.