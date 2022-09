DJ MARKET TALK: Probabilidades favorecem subida 75pb das taxas juro do BCE

(DJ Bolsa)-- Os analistas da Morgan Stanley consideram as probabilidades marginalmente a favor de uma subida das taxas de juro de 75 pontos base na reunião do Banco Central Europeu da próxima semana à luz de um aumento das previsões de inflação com um pico posterior, dizem numa nota. "A decisão chave do próximo encontro será entre um aumento de 50pb ou 75pb", dizem, considerando que há um equilíbrio ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone