DJ MARKET TALK: Problema da oferta na indústria dos EUA pode estar a diminuir

(DJ Bolsa)--Os dados recentes do setor industrial dos EUA mostram que a pior fase dos problemas das cadeias de fornecimento pode ter acabado, diz Ian Shepherdson, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics. As sondagens regionais da Fed de Nova Iorque e da Fed de Filadélfia, que foram publicadas na quinta-feira, sugerem que o nível médio dos componentes dos tempos de entrega, registos de encomendas e preços pagos estão a começar a abrandar,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone