DJ MARKET TALK: Problemas da Airbus serão resolvidos

(DJ Bolsa)-- A Airbus reduziu o alvo de entregas para 2022, mas manteve as previsões financeiras para este ano, implicando uma pequena subida das margens, diz o analista do Citi Charles Armitage, numa nota. Visto que a Airbus tem um problema de oferta em vez de procura, estes entraves serão resolvidos e o longo prazo mantém-se inalterado, diz Armitage. O Citi também cortou as suas previsões para a Airbus e espera agora um Ebit mais reduzido ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.