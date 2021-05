DJ MARKET TALK: Problemas de fornecimento na indústria europeia vão continuar

(DJ Bolsa)-- Os dados da semana passada sugerem que a indústria da Zona Euro recuperou em março, mas estes resultados devem ser encarados com desconfiança, já que o setor continua a enfrentar problemas de fornecimento, diz Daniela Ordonez, economista chefe para França da Oxford Economics. Estes problemas não deverão desaparecer em breve, garante. "A escassez global de semicondutores está longe do fim, enquanto as empresas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone