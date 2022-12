DJ MARKET TALK: Problemas de produção vão afetar receitas do iPhone em 2023

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse reduziu a estimativa de produção do iPhone da Apple no primeiro trimestre de 2023 em cerca de 7 milhões, para 69 milhões de unidades, deixando a previsão de receita total no primeiro trimestre de 2023 nos $121,66 mil milhões, contra o consenso de $124,42 mil milhões. A alteração segue as verificações habituais do banco de investimento e as informações da sua equipa de tecnologia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.