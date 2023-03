DJ MARKET TALK: Problemas do Credit Suisse dificultam decisão do BCE

(DJ Bolsa)-- A turbulência em torno do Credit Suisse escalou na quarta-feira e torna muito mais difícil de prever a decisão do Banco Central Europeu desta quinta-feira, dizem analistas da Jyske Markets numa nota. Os credit default swaps sobre o Credit Suisse indicam uma probabilidade de 49% de falência nos próximos cinco anos, o que é "alarmante tendo em conta quão elevada é", diz a firma, mas o banco suíç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.