DJ MARKET TALK: Problemas sociais de França pesam sobre confiança do consumidor

(DJ Bolsa)-- As tensões sociais em França devem estar a penalizar a confiança do consumidor, alertam os economistas do ING numa nota, depois de os protestos contra a reforma das pensões no início de 2023 terem sido seguidos pelas manifestações no seguimento da morte de um jovem mandado parar durante uma operação policial. O impacto macroeconómico geral destes acontecimentos poderá ser limitado, mas têm dominado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.