DJ MARKET TALK: Processo de restrição da Fed não deve ser imediato

(DJ Bolsa)--A Fed vai mudar a sua postura quando achar que o deve fazer, mas a história recente sugere que não será o tipo de restrição monetária draconiana já visto no passado distante, diz Chris Iggo, da AXA IM. Todos os grandes debates nos mercados -- se a inflação vai persistir além do 2T, se a Fed precisa de restringir este ano, se o mercado de ações está numa bolha -- não serão resolvidos ...

