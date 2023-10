DJ MARKET TALK: Procter & Gamble regista crescimento orgânico na Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Procter & Gamble registou um crescimento orgânico das vendas de 15% nos seus maiores mercados europeus durante o primeiro trimestre fiscal devido a uma combinação de preços mais elevados, um melhor portefólio de produtos e volumes 2% mais elevados, disse o CFO Andre Schulten numa chamada com analistas. "O mercado está a voltar ao crescimento dos volumes", diz. A fabricante de conhecidos produtos de consumo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.