DJ MARKET TALK: Procura, avaliação das NGEU é bom prenúncio

(DJ Bolsa)-- A emissão de obrigações NextGenerationEU a 10 anos na terça-feira "oferece ampla margem de manobra à UE para cobrir os restantes cerca de EUR60 mil milhões em financiamento de títulos até ao final do ano", disse Michael Leister, responsável de estratégia de taxas de juro do Commerzbank. A transação foi avaliada em EUR20 mil milhões e atraiu uma procura de EUR142 mil milhõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone