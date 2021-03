DJ MARKET TALK: Procura contida alemã vai impulsionar crescimento em 2021

(DJ Bolsa)-- As restrições do coronavírus na Alemanha no último trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021 limitaram as possibilidades de consumo das famílias mas o desenrolar da procura contida vai ser a chave para a recuperação pós-confinemnto, diz Marc Schattenberg, economista sénior do Deutsche Bank. Segundo um estudo do Deutsche Bank, num cenário conservador, 30% das poupanças adicionais vão ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone