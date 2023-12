DJ MARKET TALK: Procura de petróleo de novo em foco após reunião da OPEP+

(DJ Bolsa)-- A procura global de petróleo está de novo em foco depois da reunião da OPEP+, com a atividade económica da China e dos EUA no centro das atenções, de acordo com a BMI. O mercado esperava que o anúncio da política de oferta da OPEP+ desencadeasse uma subida dos preços, mas o desfecho da reunião não foi particularmente encorajador, diz Emma Richards, diretora associada de petróleo & gá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.