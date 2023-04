DJ MARKET TALK: Procura laboral em Espanha elevada apesar de subida do desemprego

(DJ Bolsa)-- Apesar de a taxa de desemprego de Espanha ter subido para 13,3% no primeiro trimestre, face a 12,9%, o mercado de trabalho continua restrito, refere o economista do ING Wouter Thierie numa nota. A procura de mão-de-obra aumentou no trimestre, impulsionada pela aceleração da atividade do setor dos serviços, num momento em que os empregadores têm dificuldades em acompanhar a procura com a subida das encomendas, diz Thierie. Mas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.