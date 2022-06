DJ MARKET TALK: Procura no retalho europeu deve deteriorar-se no segundo semestre

(DJ Bolsa)--O consumo está atualmente forte, mas deve deteriorar-se rapidamente no segundo semestre do ano, quando o custo de vida subir, o que vai prejudicar o setor do retalho europeu, disseram analistas do JPMorgan numa nota de research. Com a procura excessiva do pós-pandemia a começar a diminuir, a renda disponível também deve cair devido ao aumento da inflação, com mais de 15 alertas de lucro no retalho a serem publicados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

