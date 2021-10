DJ MARKET TALK: Procura por dívida alemã a dois anos deve melhorar

(DJ Bolsa)-- A parte da maturidade a dois anos da curva da yield das obrigações soberanas da Alemanha deve começar a ver mais procura, apesar do carry altamente negativo tendo em conta as condições exigentes do Banco Central Europeu para aumentar as taxas, dizem os estrategas do Mizuho antes do leilão da Alemanha desta terça-feira. A agência de dívida alemã vai oferecer EUR5 mil milhões da Schatz 0% setembro ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

