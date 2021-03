DJ MARKET TALK: Produção de carrinhas, SUV da GM sofre com escassez de chips

(DJ Bolsa)-- A General Motors diz que vai suspender a produção em mais uma fábrica dos EUA, numa altura em que a escassez global de chips continua a perturbar a indústria automóvel. A fabricante de automóveis de Detroit planeia encerrar uma fábrica em Wentzville, no Missouri, durante duas semanas, a partir de segunda-feira, impactando a produção de carrinhas de médio porte: a Chevy Colorado e a GMC Canyon. A empresa ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

