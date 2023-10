DJ MARKET TALK: Produção de carvão da BHP foi surpreendemente fraca - Citi

(DJ Bolsa)-- A produção geral da BHP no primeiro trimestre fiscal foi moderadamente fraca em relação às expectativas do Citi, disse o analista Paul McTaggart, com o carvão metalúrgico a destacar-se pela negativa. "O carvão metalúrgico foi a principal área de quebra", ficando 25% abaixo da previsão do Citi, disse McTaggart. Por outro lado, o cobre, o minério de ferro e o níquel falharam a projeç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.