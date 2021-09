DJ MARKET TALK: Produção de petróleo da OPEP e offshore pode travar subida do crude

(DJ Bolsa)-- Os bulls do petróleo lideram esta segunda-feira, com o WTI e o Brent ambos a negociar em máximos de três anos no intervalo entre os $75-80 por barril. Mas Trilby Lundberg, do relatório sobre o mercado de combustíveis The Lundberg Survey, diz que a "contínua recuperação do Golfo dos EUA do furacão Ida e os contínuos aumentos de produção da OPEP+" representam possíveis fatores bearish ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone