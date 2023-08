DJ MARKET TALK: Produção do Reino Unido acrescenta aos desafios do BOE

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, terá uma decisão difícil a tomar na próxima reunião de política monetária, depois de os dados da atividade empresarial terem caído inesperadamente em agosto, diz Rhys Herbert, economista sénior do Lloyds Bank. O índice de gestores de compras, ou PMI, compósito do Reino Unido foi pressionado pelo desempenho abaixo do esperado dos bens e serviços, e as vendas a retalho ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.