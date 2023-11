DJ MARKET TALK: Produção do Reino Unido afetada por redução de stocks

(DJ Bolsa)-- A produção industrial do Reino Unido está a ser pressionada pela redução de inventários, e esse processo deve continuar, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, numa nota. O índice de gestores de compras, ou PMI, indústria da S&P Global/CIPS avançou ligeiramente para 44,8 pontos em outubro, mas ficou aquém do esperado e as componentes de produção ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.