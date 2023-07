DJ MARKET TALK: Produção industrial alemã dececiona após encomendas fortes

(DJ Bolsa)-- A leitura de maio da produção industrial da Alemanha -- uma queda em cadeia de 0,2% -- foi surpreendente depois do aumento das encomendas nos dados de quinta-feira, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota. Apesar de ser normalmente um bom indicador avançado, as encomendas industriais podem ter sido impulsionadas por uma transação extraordinária de equipamento de transportes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.