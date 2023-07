DJ MARKET TALK: Produção industrial alemã mostra poucos sinais de melhoria

(DJ Bolsa)-- Apesar do impulso inesperadamente forte de 6,4% das encomendas industriais da Alemanha divulgado na quinta-feira, a produção industrial desta sexta-feira não deu grande esperança ao setor, refere o economista-chefe do Deutsche Bank para a Alemanha, Stefan Schneider, numa nota. Apesar de a produção automóvel ter subido uns robustos 4,9% em cadeia em maio, as expectativas empresariais do setor automóvel colapsaram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.