DJ MARKET TALK: Produção industrial, consumo de julho da China terão acelerado

(DJ Bolsa)-- A produção industrial e o consumo da China terão acelerado em julho, com Beijing a entrar em modo pró-crescimento, de acordo com uma sondagem a 14 economistas. A produção industrial terá crescido 4,6% em termos homólogos em julho, face a uma subida de 4,4% em junho, de acordo com a sondagem. As vendas a retalho, uma métrica importante para o consumo da China, terá subido 4,4% em termos homólogos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.