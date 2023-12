DJ MARKET TALK: Produção industrial da Alemanha a caminho de outra contração

(DJ Bolsa)-- A fragilidade da indústria da Alemanha prolongou-se para o quarto trimestre de 2023, com a produção em outubro a cair ainda mais do que o implícito nos dados das encomendas na quarta-feira, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. Uma subida em cadeia de 0,4% dos bens de consumo não foi o suficiente para compensar uma queda semelhante nos bens intermédios e de 1,0% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.