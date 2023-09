DJ MARKET TALK: Produção industrial da Alemanha cimenta pessimismo

(DJ Bolsa)-- Mesmo os "pessimistas mais convictos" estão nervosos sobre a queda da produção industrial da Alemanha, de acordo com o responsável global de macroeconomia do ING, Carsten Brzeski. A produção, que caiu 0,8% em julho, está agora 7% abaixo do nível pré-pandemia, com a produção dos setores mais intensivos em termos de energia em baixa de mais de 11% este ano, diz Brzeski numa nota. Os dados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.