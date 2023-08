DJ MARKET TALK: Produção industrial da Alemanha deve continuar fraca

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Alemanha provavelmente deve permanecer lenta no terceiro trimestre, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. A produção caiu 1,5% em junho, falhando as previsões devido à fragilidade do setor industrial. O cenário deve continuar em julho e além desse mês, apesar do suporte da indústria aeroespacial devido a uma série de novas encomendas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.