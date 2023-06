DJ MARKET TALK: Produção industrial da Alemanha mais um dado dececionante

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Alemanha, que aumentou apenas 0,3% em abril, juntou-se à tendência dos dados das exportações e vendas a retalho, em que todos subiram ligeiramente mas não trouxeram alívio significativo, diz o responsável global de macroeconomia do ING, Carsten Brzeski, numa nota. O otimismo do início do ano parece ter dado lugar a uma maior noção da realidade, diz. "As expectativas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.