DJ MARKET TALK: Produção industrial da Alemanha parece fraca

(DJ Bolsa)--A produção industrial da Alemanha em abril foi moderada, tendo registado um ligeiro ganho com o aumento da construção, mas ainda lida com uma forte desaceleração no segundo trimestre, disse Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. As revisões dos meses anteriores significam que a produção industrial cresceu mais rápido no primeiro trimestre do que o previsto inicialmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.