DJ MARKET TALK: Produção industrial da China pode ter perdido robustez

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da China pode ter perdido robustez em outubro, disse a Moody's Analytics na projeção económica semanal da Ásia-Pacífico. A agência prevê que a produção industrial tenha subido 4% em termos homólogos, o que compara com 4,5% em agosto e setembro. Embora possa encontrar-se alguma robustez na produção de commodities, a indústria transformadora deve pesar,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.