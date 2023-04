DJ MARKET TALK: Produção industrial da Zona Euro de fevereiro deve impulsionar PIB

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Zona Euro de fevereiro deve contribuir positivamente para o PIB do primeiro trimestre, visto que a redução dos problemas das cadeias de abastecimento ajudou a atividade industrial a melhorar, refere Bert Colijn, economista sénior para a Zona Euro do ING numa nota. A produção industrial tem estado praticamente estagnada desde o início de 2022, já que os efeitos negativos da crise energé... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.