DJ MARKET TALK: Produção industrial da Zona Euro deve subir no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O aumento da produção industrial da Zona Euro em outubro marcou um início moderado para o trimestre e a Capital Economics diz que a produção deve subir no quarto trimestre em termos gerais. "A indústria não foi muito afetada pelas medidas de confinamento da segunda vaga mais direcionadas, garantindo que causariam menos danos económicos do que as primeiras", disse Jessica Hinds, economista da Capital Economics ...

