DJ MARKET TALK: Produção industrial da Zona Euro não deve começar a recuperar

(DJ Bolsa)-- O terceiro trimestre assistiu a um forte aumento da produção industrial na Zona Euro, com um alívio dos problemas do lado da oferta a ajudarem a produção a crescer, diz Bert Colijn, economista sénior do ING para a Zona Euro, numa nota. A produção industrial cresceu 0,9% em cadeia em setembro, o que resultou no aumento de 0,5% no total do terceiro trimestre. Embora agosto e setembro tenham visto um forte crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.