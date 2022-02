DJ MARKET TALK: Produção industrial de França registou final fraco de 2021

(DJ Bolsa)-- A produção industrial em França perdeu ímpeto no final do ano devido aos problemas nas cadeias de abastecimento apesar de uma recuperação do componente de equipamentos de transporte, refere Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics. A produção industrial total - que inclui a indústria transformadora, energia e construção - desceu 0,2% em dezembro. No geral, a produç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

