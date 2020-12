DJ MARKET TALK: Produção industrial do Reino Unido pode cair no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)- A produção industrial do Reino Unido deve cair no primeiro trimestre, mesmo se o Reino Unido e a UE concordarem em celebrar um acordo comercial antes de o período de transição do Brexit terminar a 31 de dezembro, disse a Pantheon Macroeconomics. Tendo em conta que o índice de gestores de compras, ou PMI, do setor industrial do Reino Unido em novembro foi revisto em alta devido ao aumento dos inventários antes do final ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone