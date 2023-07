DJ MARKET TALK: Produção industrial dos EUA dececionante sublinha desafio da Fed

(DJ Bolsa)-- Os dados mais fracos que o esperado da produção industrial de junho dos EUA sublinham o desafio da Reserva Federal em "retirar o ímpeto do consumo e assim controlar a inflação sem causar danos colaterais no setor industrial", referem Tim Quinlan e Shannon Seery, do Wells Fargo. A produção industrial contraiu 0,5% em junho, enquanto a leitura de maio foi revista para -0,5% face a -0,2%. Quinlan e Seery chamam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.