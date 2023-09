DJ MARKET TALK: Produção industrial dos EUA deve perder ímpeto

(DJ Bolsa)-- A produção industrial dos EUA surpreendeu pela positiva em agosto, mas o ímpeto não deve durar, referem Tim Quinlan e Shannon Seery, do Wells Fargo, num relatório. A leitura mensal foi de um aumento de 0,4%, um abrandamento face ao ganho revisto de 0,7% em julho, mas acima da subida de 0,2% esperada por economistas consultados pelo WSJ. Quinlan e Seery referem que "as condições desfavoráveis vão limitar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.