DJ MARKET TALK: Programa de recuperação da Europa é um passo na direção certa

(DJ Bolsa)-- Apesar de o pacote de estímulos europeu de EUR750 mil milhões, e em particular a inclusão da mutualização da dívida, "ser obviamente um passo na direção certa, parece cada vez mais claro que a resposta europeia à crise da Covid-19 não é adequada", diz Olivier de Berranger, chefe do departamento de investimento da LFDE. Isto é tanto mais verdade tendo em conta as atuais restriç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone