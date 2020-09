DJ MARKET TALK: Programas de apoio ajudaram a manter 50M de empregos - OCDE

(DJ Bolsa)-- As quedas do emprego foram limitadas ao longo da pandemia pelas medidas de proteção dos postos de trabalho, como os programas de trabalho a tempo parcial ou os subsídios salariais. Em maio de 2020, os planos de apoio ao emprego ajudaram a manter 50 milhões de empregos nas economias da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, cerca de 10 vezes mais do que durante a crise financeira global,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

