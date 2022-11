DJ MARKET TALK: Progresso de reestruturação do Deutsche Bank ignorado pelo mercado

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank fez progressos positivos com a sua reestruturação, mas o preço das ações tem sido penalizado comparando com o setor, diz a analista do RBC Capital Markets Anke Reingen, numa nota de research. A unidade de ativos de capital do banco alemão, a parte do negócio que espera alienar, deve representar 6% dos ativos ponderados pelo risco em 2022, menos do que os 21% em 2018, e atingir um lucro antes de impostos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.