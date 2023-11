DJ MARKET TALK: Projeções da Siemens parecem encorajadoras - Deutsche Says

(DJ Bolsa)-- Os resultados da Siemens apontam para um bom desempenho no quarto trimestre e projeções encorajadoras para o próximo ano, diz Gael de-Bray, do Deutsche Bank, numa nota. O conglomerado alemão superou as projeções em todos os indicadores, com encomendas e receitas acima do consenso por uma margem de 3% e 2%, respetivamente. De acordo com o banco, um dos principais destaques foi o free cash flow, que ficou mais de 40% acima ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.