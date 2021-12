DJ MARKET TALK: Projeções de crescimento do BCE favorecem crédito europeu

(DJ Bolsa)-- A projeção otimista do crescimento económico do Banco Central Europeu favorece os spreads das obrigações soberanas europeias, diz o UniCredit. Os responsáveis do BCE soaram mais hawkish na quinta-feira do que o mercado esperava, o que pode ser explicado pelas previsões mais elevadas do crescimento de 2023, dizem analistas do banco. Isto pode acabar por ser favorável para as previsões do spread de crédito ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

