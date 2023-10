DJ MARKET TALK: Projeções de crescimento do PIB dos EUA sobem após dados do retalho

(DJ Bolsa)-- As projeções para o PIB dos EUA estão a subir depois do mais recente sinal de resiliência do consumo. O GDPNow da Fed de Atlanta, que atualiza a previsão do PIB à medida que os dados são lançados, aumentou para 5,4% depois de as vendas a retalho de setembro terem subido mais que o esperado, face a uma projeção anterior de um crescimento de 5,1%. Isto representaria uma forte aceleração face à... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.