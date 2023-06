DJ MARKET TALK: Projeções do BCE argumentam a favor de mais aumentos dos juros

(DJ Bolsa)-- As mais recentes projeções da equipa do BCE, que incluem revisões em alta tanto da inflação principal quanto da subjacente, devem ter fortalecido o argumento para a continuação do aumento dos juros, de acordo com o responsável global de macro do ING, Carsten Brzeski. Apesar dos bons argumentos contra novos aumentos dos juros -- a Zona Euro mostrou-se menos resiliente do que o previsto, entrando em recessão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.